Сегодня ночью кафиры обстреляли нефтебазу под Днепром

Ночью 6 апреля российские войска нанесли удары по нефтебазе и одному из заводов в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее. Количество пострадавших выясняем", - написал губернатор в Telegram.
"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее. Количество пострадавших выясняем", - написал губернатор в Telegram.
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