Сегодня Киев из-за жары ограничил движение большегрузов

12:37 18 июля Киев, Украина

Сегодня в столице из-за аномальной жары ввели ограничения на въезд большегрузного транспорта. Они начали действовать с 10:30, об их окончании сообщит полиция.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Twitter.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °С", – отметили в сообщении.



Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице. О снятии ограничений полиция сообщит.



