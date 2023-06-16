Сдавала рашистам патриотов: экс-старосте сельсовета в Донецкой области сообщено о подозрении

12:28 31 мая Киев, Украина

Бывшей старости Боевского сельского совета Мариупольского района Донецкой области заочно сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности: она сдавала оккупантам патриотов Украины и возглавила подконтрольный россии орган власти.



Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации подозреваемая перешла на сторону врага и активно сотрудничала с российскими вооруженными формированиями и представителями террористической группировки "ДНР".



Женщина собрала и передала агрессору информацию о жителях села, участвовавших в АТО и ООС, бывших правоохранителях и гражданах с активной проукраинской позицией. По ее наводке оккупанты арестовали троих жителей села и увезли их в неизвестном направлении.



В августе подозреваемая начала работать в незаконном органе власти и стала главой "Боевской сельской администрации Володарского района" "ДНР".



Сейчас она продолжает проводить подрывную деятельность против Украины, агитирует местное население содействовать оккупационным властям.