Сдавал участников АТО: СБУ задержала пособника оккупантов

В Киевской области правоохранители задержали еще одного вероятного вражеского приспешника. Им оказался житель поселка Глебовка, который во время захвата Вышгородского района поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Так, задержанный сдавал агрессору адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на Востоке Украины.
По его наводке захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в рф.
Сотрудники СБУ установили, что мужчина лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время "налета" мужчина совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.
Кроме того, подозреваемый разграбил дома граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок рф. Таким образом он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.
По данным следствия, мужчина имел "преференции" от оккупантов в виде свободного передвижения временно захваченной по территории региона. В то же время, даже собственный автомобиль он обозначил российской военной символикой.
После освобождения Киевской области он пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
В ходе обысков по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы российского производства и мобильные телефоны с контактами оккупантов.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Так, задержанный сдавал агрессору адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Среди них бывшие участники антитеррористической операции на Востоке Украины.
По его наводке захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в рф.
Сотрудники СБУ установили, что мужчина лично принимал участие в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время "налета" мужчина совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.
Кроме того, подозреваемый разграбил дома граждан под видом "содействия" материально-техническому обеспечению оккупационных группировок рф. Таким образом он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.
По данным следствия, мужчина имел "преференции" от оккупантов в виде свободного передвижения временно захваченной по территории региона. В то же время, даже собственный автомобиль он обозначил российской военной символикой.
После освобождения Киевской области он пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
В ходе обысков по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы российского производства и мобильные телефоны с контактами оккупантов.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии