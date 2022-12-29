Сдавал позиции ВСУ напрямую Гиркину: мужчину из Краматорска приговорили к 10 годам

15:33 29 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в



Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 10 лет мужчине из Краматорска, которого признали виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ.Об этом сообщили в СБУ

Следователи говорят, что после начала полномасштабного вторжения осужденный в запрещенной российской соцсети Одноклассники списался с

Игорем Гиркиным (Стрелковым), за сдачу которого украинские разведчики гарантируют выплату в 100 тысяч долларов.

В течение месяца осужденный направил в его электронный адрес 14 писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации военнослужащих ВСУ на территории Краматорска и Славянска. Задержан мужчина в апреле.



В суде мужчина свою вину не признал.