Сдавал позиции ВСУ напрямую Гиркину: мужчину из Краматорска приговорили к 10 годам

15:33 29 декабря Киев, Украина

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 10 лет мужчине из Краматорска, которого признали виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

Следователи говорят, что после начала полномасштабного вторжения осужденный в запрещенной российской соцсети Одноклассники списался с
Игорем Гиркиным (Стрелковым), за сдачу которого украинские разведчики гарантируют выплату в 100 тысяч долларов.
В течение месяца осужденный направил в его электронный адрес 14 писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации военнослужащих ВСУ на территории Краматорска и Славянска. Задержан мужчина в апреле.

В суде мужчина свою вину не признал.