Сдавал позиции ВСУ напрямую Гиркину: мужчину из Краматорска приговорили к 10 годам

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 10 лет мужчине из Краматорска, которого признали виновным в несанкционированном распространении информации о ВСУ.
Об этом сообщили в СБУ.
Об этом сообщили в СБУ.
Следователи говорят, что после начала полномасштабного вторжения осужденный в запрещенной российской соцсети Одноклассники списался с
Игорем Гиркиным (Стрелковым), за сдачу которого украинские разведчики гарантируют выплату в 100 тысяч долларов.
В течение месяца осужденный направил в его электронный адрес 14 писем с координатами расположения блокпостов и мест дислокации военнослужащих ВСУ на территории Краматорска и Славянска. Задержан мужчина в апреле.
В суде мужчина свою вину не признал.
В суде мужчина свою вину не признал.
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