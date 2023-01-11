Сдали рашистам коллег и ограбили их квартиры: экс-правоохранителям из Запорожской области грозит пожизненное

14:31 11 января Киев, Украина

Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование в отношении девяти бывших правоохранителей из Запорожской области, ныне работающих на российских захватчиков.



Об этом сообщили в ГБР.



Группа разоблаченных правоохранителей работает во временно оккупированном поселке городского типа Черниговка., Запорожской области.



Детективы говорят, что для доказательства преданности россиянам подозреваемые сразу сдали своих коллег, отказавшихся переходить на сторону врага. Следствием также установлено, что предатели грабили квартиры и дома своих бывших сослуживцев, которым удалось выехать на подконтрольную Украине территорию.

“Участвовали в пропагандистских мероприятиях оккупантов, агитировали вступить в ряды оккупантов других правоохранителей. В частности, благодаря им ряды народной милиции пополнили местные бывшие правоохранители, которые были уволены за уголовные правонарушения", – рассказывают о работе подозреваемых следователи.

Экс-правоохранители обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.