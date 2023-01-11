Считает войну "божьей волей": СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП

В Житомире стражи порядка разоблачили прислужника Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП, который после начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов и оправдывал их военные преступления.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Так, для поддержки оккупантов прислужник присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна". Там он призвал оккупантов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Так, для поддержки оккупантов прислужник присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна". Там он призвал оккупантов
уничтожать украинцев и захватить Киев.
Кроме того, мужчина активно постил одобрительные комментарии по враждебным ракетным ударам по украинским городам. Особенно "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности, школы и больницы.
В своих сообщениях подозреваемый популяризировал россиян и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны, а также агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.
По инициативе СБУ обнаруженные переписки передали на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу. По выводам экспертов, задокументированные публикации угрожают государственной безопасности Украины.
На основании собранных улик правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
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