Считает войну "божьей волей": СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП

15:19 11 января Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Так, для поддержки оккупантов прислужник присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна". Там он призвал оккупантов Житомире стражи порядка разоблачили прислужника Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП, который после начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов и оправдывал их военные преступления.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.Так, для поддержки оккупантов прислужник присоединился к прокремлевскому телеграмм-каналу "Русская весна". Там он призвал оккупантов

уничтожать украинцев и захватить Киев.

Кроме того, мужчина активно постил одобрительные комментарии по враждебным ракетным ударам по украинским городам. Особенно "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности, школы и больницы.