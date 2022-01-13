Сбывали наркотики в трех регионах страны - полицейские разоблачили преступную группировку

13:00 29 Апрель Киев, Украина

Сотрудники полиции разоблачили группировку, которая сбывала наркотики через сеть так называемых закладчиков на территории Винницкой, Николаевской и Черкасской областей.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.



Известно, что «работали» наркодельцы в течение 2020 - 2021 годов и имели четкое распределение ролей между собой. Заказ принимали через мессенджеры, деньги получали на банковские карточки. В состав межрегиональной преступной группировки входило более десяти человек.





28 апреля оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области с коллегами-правоохранителями провели спецоперацию по разоблачению и пресечению деятельности группировки. В частности, были установлены места захода закладок и изъяты свертки с метадоном. Двух участников группировки задержали.

По результатам проведенных обысков обнаружили и изъяли два автомобиля, мобильные телефоны, сим-карты, емкости с наслоением порошкообразного вещества, денежные средства.

Уголовное производство квалифицировали по части 2 статьи 307 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 1 статьи 321 Уголовного Кодекса («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств»).

Досудебное расследование продолжается – его осуществляют следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области. Правоохранители устанавливают всех участников преступной группировки и принимают меры по привлечению их к ответственности.