Сбывали наркотики оптовыми партиями: правоохранители разоблачили преступную группировку

12:33 20 декабря Киев, Украина

Шесть участников преступной группировки наладили сеть распространения наркотиков и психотропных веществ оптовыми и розничными партиями на территории Киева.

Противоправную деятельность организовали шесть уроженцев города Угледар Донецкой области. Злоумышленники сбывали "товар" через почтовые отделения, а также бесконтактным способом путем так называемых закладок, предварительно получив заказ на интернет-сайте.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали 11 эпизодов сбыта вышеуказанными лицами психотропных веществ, в том

числе особо опасных, и наркотических средств в особо крупных размерах.

Во время проведения ряда одновременных санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли 1,6 кг расфасованного психотропного вещества «PVP», 2 кг каннабиса, 1 кг амфетамина, 50 свертков для «закладок» с каннабисом, амфетамином, «PVP» и «МДМА», упаковочные материалы, электронные весы, а также мобильные телефоны, с помощью которых люди общались между собой и с заказчиками, и два автомобиля.

Стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет более 1 млн. грн.

В настоящее время всем подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Устанавливается канал снабжения наркотических средств и психотропных веществ, а также лица, которые могут быть причастны к их незаконному обращению и реализации.