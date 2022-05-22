Сбывали гранаты и взрывоопасные вещества: СБУ пресекла деятельность ОПГ

Сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой был задержан главарь преступной группировки, которая занималась сбытом боевых средств поражения.
Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что у злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества.
Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.
Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- более 0,5 кг взрывчатых веществ;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним;
- элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету;
- патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра;
- обрез охотничьего ружья;
- 3 дымовые шашки.
Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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