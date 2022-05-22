Сбывали гранаты и взрывоопасные вещества: СБУ пресекла деятельность ОПГ

16:30 17 августа Киев, Украина

Сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой был задержан главарь преступной группировки, которая занималась сбытом боевых средств поражения.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что у злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества.



Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:

более 0,5 кг взрывчатых веществ;

3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним;

элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету;

патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра;

обрез охотничьего ружья;

3 дымовые шашки.

Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.



Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.