Сбывал персональные данные граждан: правоохранители разоблачили киевлянина

12:16 01 февраля Киев, Украина





По данным следствия, в 2022 году мужчина получил доступ к информации баз данных Главного сервисного центра МВД Украины, Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой службы, Бюро технической инвентаризации, Госгеокадастра, банковских структур по сотням тысяч украинских граждан.



В дальнейшем вместе с сообщниками он создал в Интернете электронную информационную систему. В целях обогащения они наладили сбыт персональных данных граждан за 2 000 евро в месяц. Оболонская окружная прокуратура города Киева уведомила о подозрении жителю столицы по фактам несанкционированного сбыта и распространения информации.По данным следствия, в 2022 году мужчина получил доступ к информации баз данных Главного сервисного центра МВД Украины, Пенсионного фонда Украины, Государственной налоговой службы, Бюро технической инвентаризации, Госгеокадастра, банковских структур по сотням тысяч украинских граждан.В дальнейшем вместе с сообщниками он создал в Интернете электронную информационную систему. В целях обогащения они наладили сбыт персональных данных граждан за 2 000 евро в месяц.

Подозреваемый лично встречался с заинтересованными лицами и после получения средств предоставил им ссылку на сайт с логином и паролем для входа.



Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось установить киевлянина.



В ходе обысков по месту его жительства изъято более 340 тыс. евро, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, телефоны, удостоверения, печати, паспорта граждан рф и т.д.



Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.



Разоблачение преступной деятельности осуществлялось прокурорами совместно с сотрудниками ГКИБ СБУ и работниками Оболонского УП ГУ Нацполиции в Киеве.