Сбывал фальшивую валюту: СБУ задержала "криминального авторитета" из списка СНБО

08:49 09 июля Киев, Украина

В Одессе сотрудники СБУ задержали преступную группировку во главе с "криминальным авторитетом", из списка СНБО

Злоумышленник организовал в Украине сбыт крупных сумм поддельных денег. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.





Отмечается, что фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Организовал схему гражданин России. Он фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Злоумышленники сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за рубежа, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.