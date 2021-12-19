СБУ пресекла деятельность незаконной "ЧВК" и поставки военных товаров из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании" ("ЧВК").
Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.
По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Подготовка членов «ЧВК» проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые учения, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.
Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.
Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксировано предложения организовать поставки оружия в эти страны.
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».
Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».
Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.
Правоохранители изъяли:
- почти 5500 патронов различного калибра;
- 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
- 4 подствольных гранатомета;
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автоматические винтовки;
- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
- 7 помповых ружей;
- 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
- 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
Также изъята финансовую документацию и черновые записи по организационной структуре вооруженного формирования, личные дела участников.
Документирования противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора.
Документирования противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора.
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