СБУ накрыла два канала подпольной продажи оружия и боеприпасов

СБУ предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей.
В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боевых столкновений на территории деоккупированных районов.
Среди изъятого у злоумышленников взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.
Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета
оценивали в 14,5 тыс. грн.
Злоумышленники подыскивали своих клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.
🔹 Так, на Днепропетровщине:
задержан один из фигурантов, подготовивший к продаже целый арсенал «трофейных» средств поражения.
Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:
▪️ ручной пулемет Калашникова;
▪️ 2 автомата: АК-12 и АК-74;
▪️ 8 гранатометных выстрелов;
▪️ 9 боевых гранат;
▪️ взрывчатые вещества с детонатором;
▪️ более 1 тыс. патронов разного калибра.
Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.
🔹 В Херсонской области:
задержан еще один фигурант, пытавшийся незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа «РШГ-2».
Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:
▪️ гранаты РГД-5;
▪️ гранатометные выстрелы;
▪️ патроны калибра 5,45.
На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Сил безопасности и обороны Украины.
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