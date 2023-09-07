СБУ накрыла два канала подпольной продажи оружия и боеприпасов

12:26 07 сентября Киев, Украина

СБУ предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей.



В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боевых столкновений на территории деоккупированных районов.

Среди изъятого у злоумышленников взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.

Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета

оценивали в 14,5 тыс. грн.

Злоумышленники подыскивали своих клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.



🔹 Так, на Днепропетровщине:

задержан один из фигурантов, подготовивший к продаже целый арсенал «трофейных» средств поражения.



Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:

▪️ ручной пулемет Калашникова;

▪️ 2 автомата: АК-12 и АК-74;

▪️ 8 гранатометных выстрелов;

▪️ 9 боевых гранат;

▪️ взрывчатые вещества с детонатором;

▪️ более 1 тыс. патронов разного калибра.



Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.



🔹 В Херсонской области:

задержан еще один фигурант, пытавшийся незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа «РШГ-2».



Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:

▪️ гранаты РГД-5;

▪️ гранатометные выстрелы;

▪️ патроны калибра 5,45.



На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.



Все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Сил безопасности и обороны Украины.