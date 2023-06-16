СБУ задокументировала преступления и задержала российского агента в Донецкой области

Служба безопасности Украины задержала российского шпиона, передающего разведывательные данные о перемещении украинских военных в Донецкой области.
Агентом оказался житель Торецка, который был частью близкого круга одного из руководителей так называемого "министерства государственной безопасности" псевдореспублики "ДНР".
Трое его сообщников были ранее задержаны в декабре 2022 года. Злоумышленник осуществлял фотографирование позиций украинских сил и передавал собранные данные своему "куратору" по зашифрованному каналу связи.
Он планировал передать информацию для проведения артиллерийских обстрелов украинских подразделений. СБУ своевременно раскрыла его деятельность, задокументировала преступления и задержала агента, который скрывался в тайнике на своей собственной территории.
Во время обыска был обнаружен мобильный телефон с законспирированной перепиской. Агенту было предъявлено обвинение в государственной измене, и суд принял решение о его содержании под стражей.
Продолжаются расследование и мероприятия для выяснения всех обстоятельств этого преступления и привлечения всех виновных к ответственности.
Он планировал передать информацию для проведения артиллерийских обстрелов украинских подразделений. СБУ своевременно раскрыла его деятельность, задокументировала преступления и задержала агента, который скрывался в тайнике на своей собственной территории.
Во время обыска был обнаружен мобильный телефон с законспирированной перепиской. Агенту было предъявлено обвинение в государственной измене, и суд принял решение о его содержании под стражей.
Продолжаются расследование и мероприятия для выяснения всех обстоятельств этого преступления и привлечения всех виновных к ответственности.
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