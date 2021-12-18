СБУ: задержаны участники ОПГ "Князь"

19:02 23 Июль Киев, Украина

В Харьковской области, силами сотрудников СБУ, задержаны, за различные тяжкие преступления, участники банды "Князь",

Об этом сообщает пресс-служба службы безопасности Украины



По данным спецслужбы, группировку создал ранее судимый за убийство гражданин, она длительное время занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

СБУ пишет, что в состав ОПГ входили, в том числе, бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.



Действия подозреваемых квалифицируются по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.



По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли около 8,4 млн грн, примерно $170 000 и 40 000 евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

Сообщается, что СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.