СБУ: задержан коллаборант, который обесточил часть Донецкой области

15:03 09 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил пресс-центр Специалисты Службы безопасности Украины взяли под арест "энергетика" россиян, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы рф.Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 9 декабря.

"Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков", - отмечается в сообщении.

Мужчину за поддержку военной агрессии рф назначили руководителем РЭС Краснолиманского района, которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики террористической организации "ДНР".

"Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электроснабжения и перенаправил его на нужды оккупационных группировок рф", - рассказали в СБУ.

Злоумышленник также наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки, чтобы набрать "штат".

"Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", - добавили в СБУ.



После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города, однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его, после этого ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационистская деятельность.



Ныне решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.