СБУ: задержан коллаборант, который обесточил часть Донецкой области

Специалисты Службы безопасности Украины взяли под арест "энергетика" россиян, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы рф.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 9 декабря.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 9 декабря.
Мужчину за поддержку военной агрессии рф назначили руководителем РЭС Краснолиманского района, которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики террористической организации "ДНР".
Злоумышленник также наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки, чтобы набрать "штат".
После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города, однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его, после этого ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационистская деятельность.
Ныне решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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