СБУ задержала очередного коллаборанта: им оказался блогер из Запорожья

15:31 07 ноября Киев, Украина





Указано, что мужчина создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. А эти сведения "подхватывали" представители спецслужб россии для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов. Киберспециалисты СБУ раскрыли блогера из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях ракетных ударов по городу, сообщает спецслужба в понедельник, 7 ноября.Указано, что мужчина создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий. А эти сведения "подхватывали" представители спецслужб россии для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов.

"Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного телеграмм-канала и проведения информационно-взрывной деятельности против Украины. Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов", – говорится в сообщении.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки россии на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного нашли мобильный телефон с поличным.



Решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении или размещении ВСУ или других военных формирований (ст.114-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.