СБУ задержала бывшего военного при попытке продажи радиостанций

19:39 15 декабря Киев, Украина

На Львовщине, при попытке реализации, полученных незаконным путем военных радиостанций, задержан мужчина. Как позже определили сотрудники СБУ , мужчина оказался бывшим военным.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 15 декабря.



По предварительным данным следствия, бывший военнослужащий пытался нелегально продать партию военных портативных многофункциональных радиостанций. За пять приборов фигурант планировал получить 50 тысяч долларов.



Сотрудники СБУ задержали бывшего военнослужащего при попытке незаконной продажи трех средств связи за 30 тысяч долларов. У задержанного также были обнаружены программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.



По данному акту возбуждено уголовное дело по статье о похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст.410 УК Украины).



Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.