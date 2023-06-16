СБУ задержала жителя Луганской области, который помогал рашистам

19:38 02 июня Киев, Украина





Однако со временем он решил покинуть свой родной поселок и перебраться в Борисполь. Этот злоумышленник был обнаружен и задержан правоохранительными органами.



Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины В Луганской области один местный житель оказывал помощь оккупантам из России, специально занимаясь ремонтом и восстановлением их военной техники.Однако со временем он решил покинуть свой родной поселок и перебраться в Борисполь. Этот злоумышленник был обнаружен и задержан правоохранительными органами.Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в социальной сети Facebook, в пятницу, 2 июня.

"Сотрудник агрокомпании из одного из поселков Сватовского района Луганской области, во время оккупации населенного пункта, сразу поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в военных действиях против Украины", - отмечает СБУ.



Служба установила, что коллаборационист перевозил российских солдат и боеприпасы. Злоумышленник также организовал в своем дворе место для ремонта российской военной техники, включая поврежденные украинскими защитниками бронетранспортеры.

"Оккупанты позволяли своему сообщнику свободно передвигаться по району и ограблять дома людей, которые эвакуировались на контролируемую Украиной территорию", - говорится в сообщении.

Когда весной 2023 года наступательные действия Вооруженных Сил Украины приблизились к окраинам его поселка, этот коллаборационист решил покинуть Луганскую область и переехал в Киевскую область.



Он пытался "легализоваться", выдавая себя за переселенца с востока Украины, и даже начал оформлять социальную помощь.