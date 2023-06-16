СБУ задержала жителя Луганской области, который помогал рашистам

В Луганской области один местный житель оказывал помощь оккупантам из России, специально занимаясь ремонтом и восстановлением их военной техники.
Однако со временем он решил покинуть свой родной поселок и перебраться в Борисполь. Этот злоумышленник был обнаружен и задержан правоохранительными органами.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в социальной сети Facebook, в пятницу, 2 июня.
Однако со временем он решил покинуть свой родной поселок и перебраться в Борисполь. Этот злоумышленник был обнаружен и задержан правоохранительными органами.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) на своей странице в социальной сети Facebook, в пятницу, 2 июня.
Служба установила, что коллаборационист перевозил российских солдат и боеприпасы. Злоумышленник также организовал в своем дворе место для ремонта российской военной техники, включая поврежденные украинскими защитниками бронетранспортеры.
Когда весной 2023 года наступательные действия Вооруженных Сил Украины приблизились к окраинам его поселка, этот коллаборационист решил покинуть Луганскую область и переехал в Киевскую область.
Он пытался "легализоваться", выдавая себя за переселенца с востока Украины, и даже начал оформлять социальную помощь.
Он пытался "легализоваться", выдавая себя за переселенца с востока Украины, и даже начал оформлять социальную помощь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии