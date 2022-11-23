СБУ задержала женщину, снимавшую ракетные удары по Львовщине

15:20 23 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины разоблачила и задержала женщину, которая провела трансляцию в Tik Tok во время атаки оккупантов по инфраструктуре во Львовской области.Об этом сообщает пресс-служба СБУ региона на своей Facebook-странице в среду, 23 ноября.

"Во время последних атак по Львовщине одна из пользовательниц Tik Tok запостила видео на котором радуется обстрелам, которые осуществляет рф по украинской инфраструктуре. Оперативники СБУ установили пророссийскую поклонницу и после ее возвращения во Львов пришли в гости", - отмечается в сообщении.

СБУ также выложили видео, где женщина говорит, что "раскаивается в содеянном". Также она попросила прощения за свои действия.