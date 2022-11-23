СБУ задержала женщину, снимавшую ракетные удары по Львовщине
15:20 23 ноября Киев, Украина
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала женщину, которая провела трансляцию в Tik Tok во время атаки оккупантов по инфраструктуре во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
региона на своей Facebook-странице в среду, 23 ноября.
"Во время последних атак по Львовщине одна из пользовательниц Tik Tok запостила видео на котором радуется обстрелам, которые осуществляет рф по украинской инфраструктуре. Оперативники СБУ установили пророссийскую поклонницу и после ее возвращения во Львов пришли в гости", - отмечается в сообщении.
СБУ также выложили видео, где женщина говорит, что "раскаивается в содеянном". Также она попросила прощения за свои действия.
"Извиняюсь за то, что я выложила видео, в котором были видны два прилета ракет со стороны российской федерации. Извиняюсь, что создала опасность для граждан Украины. Злоумышленница также пообещала "больше так никогда не делать и нести за свои поступки ответственность",- сказано в видео.
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