СБУ задержала женщину, которая помогала российским оккупантам обстреливать Херсон

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по освобожденному Херсону.
Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина передавала оккупантам геолокации Сил обороны, отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.
По ее координатам российские войска осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".
В результате ее действий погибли и были ранены десятки украинских военнослужащих и мирных жителей.
Фигурантка является местной жительницей, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии.
Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина передавала оккупантам геолокации Сил обороны, отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.
По ее координатам российские войска осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".
В результате ее действий погибли и были ранены десятки украинских военнослужащих и мирных жителей.
Фигурантка является местной жительницей, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии.
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