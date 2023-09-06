СБУ задержала в Одессе разведчика российской группировки "Призрак"

В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне россии в составе группировки "Призрак".
Злоумышленник, известный по псевдониму "Санта", является идеологическим сторонником кремлевского режима. В 2014 году он принимал участие в массовых беспорядках в Одессе, где совершал провокации в пользу рф.
Чтобы избежать ответственности за свои преступления, он бежал в оккупированную Луганскую область, где присоединился к рядам боевиков.
В группировке "Призрак" "Санта" занимал должность командира разведывательного подразделения. Он участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы.
В конце концов, боевик решил бросить своих главарей и скрыться на подконтрольной Украине территории. Он вернулся в Одессу, где пытался залечь на дно.
Во время обысков по местам пребывания злоумышленника в областном центре были обнаружены фотоматериалы, подтверждающие его участие в боевых действиях на стороне россии.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).
Сейчас "Санта" находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленник, известный по псевдониму "Санта", является идеологическим сторонником кремлевского режима. В 2014 году он принимал участие в массовых беспорядках в Одессе, где совершал провокации в пользу рф.
Чтобы избежать ответственности за свои преступления, он бежал в оккупированную Луганскую область, где присоединился к рядам боевиков.
В группировке "Призрак" "Санта" занимал должность командира разведывательного подразделения. Он участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы.
В конце концов, боевик решил бросить своих главарей и скрыться на подконтрольной Украине территории. Он вернулся в Одессу, где пытался залечь на дно.
Во время обысков по местам пребывания злоумышленника в областном центре были обнаружены фотоматериалы, подтверждающие его участие в боевых действиях на стороне россии.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).
Сейчас "Санта" находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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