СБУ задержала в Киеве двух украинок, которые распространяли в сети фейки о войне

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух украинок, которые по заказу россиян распространяли в сети фейки о войне.
Злоумышленницы работали на россиянина Александра Зенина, главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". По его указаниям они ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.
Прежде всего злоумышленницы массово распространяли дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны. Для этого они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию в более 10 тыс. пользователей.
Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек". За успешно выполненные задания российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тыс. гривен.
По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.
По данным следствия, коллаборационистками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборационисток. Во время обысков по месту жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов. Также обнаружен электронный почтовый архив с доказательствами переписки с российским пропагандистом.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Злоумышленницы работали на россиянина Александра Зенина, главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". По его указаниям они ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.
Прежде всего злоумышленницы массово распространяли дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны. Для этого они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию в более 10 тыс. пользователей.
Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек". За успешно выполненные задания российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тыс. гривен.
По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.
По данным следствия, коллаборационистками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборационисток. Во время обысков по месту жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов. Также обнаружен электронный почтовый архив с доказательствами переписки с российским пропагандистом.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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