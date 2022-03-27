СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ЛНР»

17:31 30 июня Киев, Украина

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в столице боевика «ЛНР», прибывшего в Киевскую область для легализации статуса переселенца.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Боевик «ЛНР» прибыл в Киевскую область, чтобы легализироваться в Украине на правах внутреннего переселенца. Установлено, что злоумышленник находился в составе «Народной милиции ЛНР» как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.



В пресс-службе также сообщили, что проверяется информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.