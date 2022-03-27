СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации «ЛНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в столице боевика «ЛНР», прибывшего в Киевскую область для легализации статуса переселенца.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
В пресс-службе также сообщили, что проверяется информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.
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