СБУ задержала в Хмельницкой области женщину за распространение антиукраинской пропаганды

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину, которая распространяла антиукраинскую пропаганду и призвала к захвату власти. Злоумышленнице сообщено о подозрении.
Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ в Хмельницкой области Людмила Рябчук.
По ее информации, женщина родом из Крыма, которая в 2021 году переехала в Хмельницкую область.
По ее информации, женщина родом из Крыма, которая в 2021 году переехала в Хмельницкую область.
В социальной сети "Одноклассники" женщина, по материалам досудебного следствия, распространяла кремлевские нарративы и антиукраинскую пропаганду.
Лингвистическая экспертиза показала, что распространенные материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности, говорит Людмила Рябчук. Женщине доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии