СБУ задержала в Хмельницкой области женщину за распространение антиукраинской пропаганды

12:40 15 ноября Киев, Украина

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину, которая распространяла антиукраинскую пропаганду и призвала к захвату власти. Злоумышленнице сообщено о подозрении.





По ее информации, женщина родом из Крыма, которая в 2021 году переехала в Хмельницкую область. Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ в Хмельницкой области Людмила Рябчук.По ее информации, женщина родом из Крыма, которая в 2021 году переехала в Хмельницкую область.

"Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность жительницы области, которая в условиях военного положения публично призвала к свержению конституционного строя и изменению границ территории Украины. В общении свои пророссийские взгляды она не афишировала, но в соцсетях активно поддерживала действия страны-агрессора и дискредитировала руководство Украины", - сказала Людмила Рябчук.

В социальной сети "Одноклассники" женщина, по материалам досудебного следствия, распространяла кремлевские нарративы и антиукраинскую пропаганду.

"В частности, женщина размещала материалы о том, что в Украине "нацистско-бендеровский режим", а россия должна восстановить историческую справедливость". Следователи СБУ установили, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину интернет-агитатор начала публиковать не только деструктивные материалы, но и призывы к украинским защитникам сдаваться и переходить на сторону врага", - рассказала пресс-секретарь СБУ Хмельнитчины.

Лингвистическая экспертиза показала, что распространенные материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности, говорит Людмила Рябчук. Женщине доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: