СБУ задержала в Днепре агента рф, который действовал под прикрытием волонтерского фонда

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепре агента российской разведки, который действовал под прикрытием волонтерского фонда. Это уже восьмой агент из агентурной сети главного управления разведки генштаба рф (известного как гру) в Днепре, которого разоблачила СБУ.
Агент был соучредителем местной общественной организации, которая занималась волонтерством. Он использовал свой статус, чтобы маскировать свою разведывательно-подрывную деятельность. Он пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона. Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.
Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки. Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим, российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений.
Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.
Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его переписки с представителем российского гру.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Агент был соучредителем местной общественной организации, которая занималась волонтерством. Он использовал свой статус, чтобы маскировать свою разведывательно-подрывную деятельность. Он пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона. Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.
Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки. Кроме того, фигурант "втемную" использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках. Вместе с этим, российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских "прилетов" по Днепру, а затем "сливал" агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений.
Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр.
Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его переписки с представителем российского гру.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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