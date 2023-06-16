СБУ задержала участника агентурной сети ГРУ, шпионившего в Харькове

10:19 12 июня Киев, Украина

Проведя несколько этапов специальной операции, контрразведка СБУ успешно нейтрализовала агентурную сеть ГРУ, действовавшую на территории Харьковщины

В результате оперативных действий был задержан один из самых тщательно скрываемых участников вражеской группы. Задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения. Его миссия заключалась в сборе разведывательной информации о военной обороне Харькова и граничащих территориях области.



Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был «связной» военной

разведки россии.

По указаниям агрессора задержанный шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.



Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области. Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории россии.



Чтобы скрыть «следы» переписки с агрессором, предатель сразу же удалял все отправленные в ГРУ сообщения. Однако контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.