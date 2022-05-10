СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, разыскиваемую Интерполом

Сотрудники СБУ задержали в Киеве участницу террористической организации «Исламское государство», разыскиваемую Международной организацией уголовной полиции (Интерпол).
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 6 августа.
По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации «Исламское государство». На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.
Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинского управлением полиции в г.Киеве.
По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации «Исламское государство». На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.
Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинского управлением полиции в г.Киеве.
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