СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, разыскиваемую Интерполом

12:37 06 августа Киев, Украина

Сотрудники СБУ задержали в Киеве участницу террористической организации «Исламское государство», разыскиваемую Международной организацией уголовной полиции (Интерпол)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 6 августа.



По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации «Исламское государство». На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.



Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.



Сейчас к задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.



Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинского управлением полиции в г.Киеве.