СБУ задержала трех наводчиц вражеских ракет

15:47 12 декабря Киев, Украина

В Донецкой области правоохранители разоблачили вероятных российских агентов, которые наводили ракеты на школы, роддома и общежития.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Контрразведчики обнаружили разветвленную агентурную сеть спецслужб рф, члены которой собирали данные о дислокации и перемещении

украинских военных в Бахмуте и Торецке.

Также подозреваемые передавали россиянам локации электрических подстанций и социальных объектов, в том числе школы, роддома и

студенческие общежития. Эти данные военные рф планировали использовать для ракетных ударов.

СБУ сработала на опережение и разоблачила, задокументировала преступную деятельность и задержала участников российской агентурной группы. Задержанные – местные жительницы, которых так называемое "МГБ ДНР" завербовало после начала полномасштабной войны. Они получили российские паспорта и планировали сбежать в рф.



Для сбора информации задержанные лично обходили территорию населенных пунктов и делали пометки на электронных картах. Затем данные передавали "связному", который находится во временно оккупированной Горловке.



В ходе обысков по местам нахождения подозреваемых правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, паспорта рф. Троим задержанным объявили подозрение за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УКУ).