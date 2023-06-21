СБУ задержала "спящего" агента ФСБ, планировавшего атаки рф на электроподстанции

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно задержала спящего агента ФСБ рф, который готовился осуществить новые атаки российского агрессора на электроподстанции в пяти областях Украины.
По указаниям агрессора, данный агент собирал информацию о местоположении ключевых электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях. Он также предоставлял оккупантам сведения о приблизительном напряжении энергообъектов и степени их повреждений после вражеских обстрелов.
Целью разведданных, которые собирал этот российский агент, было подготовиться к новым и повторным воздушным ударам по электрическим подстанциям с целью полного обесточивания пяти областей Украины. Злоумышленник был задержан в Харькове во время исполнения разведывательного задания ФСБ военными контрразведчиками СБУ.
Согласно данным следствия, выяснилось, что этот сотрудник регионального подразделения компании "Укрэнерго" возглавлял группу, занимающуюся оптимизацией и расчетом потерь электрической энергии.
Стало известно, что российская спецслужба завербовала его задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в режим "спящего агента".
После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" данного агента и поручила ему разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для связи с оккупантами использовались заранее подготовленные закрытые каналы электронной связи. Полученную информацию предатель передавал оккупантам через связного, находившегося во временно оккупированной Горловке.
При обыске в месте жительства задержанного были обнаружены мобильный телефон, ноутбук и планшет с доказательствами его преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности ознакомили его с обвинением по статье 28 часть 2 и статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили совместно с следователями СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
По указаниям агрессора, данный агент собирал информацию о местоположении ключевых электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях. Он также предоставлял оккупантам сведения о приблизительном напряжении энергообъектов и степени их повреждений после вражеских обстрелов.
Целью разведданных, которые собирал этот российский агент, было подготовиться к новым и повторным воздушным ударам по электрическим подстанциям с целью полного обесточивания пяти областей Украины. Злоумышленник был задержан в Харькове во время исполнения разведывательного задания ФСБ военными контрразведчиками СБУ.
Согласно данным следствия, выяснилось, что этот сотрудник регионального подразделения компании "Укрэнерго" возглавлял группу, занимающуюся оптимизацией и расчетом потерь электрической энергии.
Стало известно, что российская спецслужба завербовала его задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в режим "спящего агента".
После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" данного агента и поручила ему разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Для связи с оккупантами использовались заранее подготовленные закрытые каналы электронной связи. Полученную информацию предатель передавал оккупантам через связного, находившегося во временно оккупированной Горловке.
При обыске в месте жительства задержанного были обнаружены мобильный телефон, ноутбук и планшет с доказательствами его преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности ознакомили его с обвинением по статье 28 часть 2 и статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Спецоперацию проводили совместно с следователями СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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