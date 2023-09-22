СБУ задержала российскую корректировщицу в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали российскую корректировщицу, задействованную в подготовке вражеских атак на 9 стратегически важных объектов в Одесской области.
Злоумышленница передавала оккупантам координаты указанных объектов, включая укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и ключевые локации железнодорожного сообщения в регионе. Её также обвинили в попытках отслеживания маршрутов полетов боевой авиации Вооруженных сил Украины.
Однако СБУ раскрыла деятельность фигурантки ещё на раннем этапе разведывательных действий и предупредила украинские вооруженные силы о возможных угрозах воздушных атак со стороны россии. В ответ были предприняты меры для усиления безопасности указанных объектов.
Сотрудники СБУ арестовали подозреваемую при её попытке передачи новой разведывательной информации оккупантам.
Таким образом, СБУ смогла предотвратить потенциальные воздушные атаки врага на стратегически важные цели в регионе. По данным следствия, жительница Черноморска оказалась российской информаторкой, которая поддерживала оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии и активно действовала в запрещенных социальных сетях.
Женщина попала в поле зрения иностранных спецслужб и была привлечена к сотрудничеству в интересах страны-агрессора.
Ей поручили задачу собирать разведывательные данные о деятельности украинских защитников в регионе. Для этого она регулярно использовала маршрутное такси, перемещаясь по территории региона и фиксируя местонахождение и передвижения украинских военных.
Полученные сведения передавались оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений, а также скриншотов электронных карт, на которых маркировались украинские военные объекты.
При проведении обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с убедительными доказательствами ее связи с агрессорами.
Следователи Службы безопасности проинформировали женщину о подозрении согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). В настоящее время она находится под стражей.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.
Злоумышленница передавала оккупантам координаты указанных объектов, включая укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и ключевые локации железнодорожного сообщения в регионе. Её также обвинили в попытках отслеживания маршрутов полетов боевой авиации Вооруженных сил Украины.
Однако СБУ раскрыла деятельность фигурантки ещё на раннем этапе разведывательных действий и предупредила украинские вооруженные силы о возможных угрозах воздушных атак со стороны россии. В ответ были предприняты меры для усиления безопасности указанных объектов.
Сотрудники СБУ арестовали подозреваемую при её попытке передачи новой разведывательной информации оккупантам.
Таким образом, СБУ смогла предотвратить потенциальные воздушные атаки врага на стратегически важные цели в регионе. По данным следствия, жительница Черноморска оказалась российской информаторкой, которая поддерживала оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии и активно действовала в запрещенных социальных сетях.
Женщина попала в поле зрения иностранных спецслужб и была привлечена к сотрудничеству в интересах страны-агрессора.
Ей поручили задачу собирать разведывательные данные о деятельности украинских защитников в регионе. Для этого она регулярно использовала маршрутное такси, перемещаясь по территории региона и фиксируя местонахождение и передвижения украинских военных.
Полученные сведения передавались оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений, а также скриншотов электронных карт, на которых маркировались украинские военные объекты.
При проведении обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с убедительными доказательствами ее связи с агрессорами.
Следователи Службы безопасности проинформировали женщину о подозрении согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). В настоящее время она находится под стражей.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.
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