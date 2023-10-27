СБУ задержала российского информатора за участие в корректировке ракетных атак

11:41 27 октября Киев, Украина





Задержанный злоумышленник собирал разведывательные данные для российских вооруженных сил о местонахождении украинских военных и военных структур в Славянске, Лимане и близлежащих районах. Во время своих местных разведывательных миссий он пытался выявить и фиксировать местоположение украинских контрольно-пропускных пунктов, оборонительных сооружений и опорных пунктов.



Российская сторона использовала собранные разведданные для планирования новых атак и корректировки ударов по региону при помощи реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.



Сотрудники СБУ выявили местоположение этого вражеского информатора и задержали его в его собственном доме. При задержании у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи и сбора разведывательной информации в пользу россии. Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала российского информатора, который участвовал в корректировке ракетных атак россии на города Славянск и Лиман, сообщила пресс-служба СБУ.Задержанный злоумышленник собирал разведывательные данные для российских вооруженных сил о местонахождении украинских военных и военных структур в Славянске, Лимане и близлежащих районах. Во время своих местных разведывательных миссий он пытался выявить и фиксировать местоположение украинских контрольно-пропускных пунктов, оборонительных сооружений и опорных пунктов.Российская сторона использовала собранные разведданные для планирования новых атак и корректировки ударов по региону при помощи реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.Сотрудники СБУ выявили местоположение этого вражеского информатора и задержали его в его собственном доме. При задержании у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи и сбора разведывательной информации в пользу россии.

В ходе расследования установлено, что этот помощник оккупантов был местным жителем, и его вербовали представители оккупационных властей через "связного" в октябре текущего года. "Связным" оказался боевик из террористической группировки "Донецкая Народная Республика" (ДНР), который вступил в ряды российских оккупационных сил в начале полномасштабного вторжения. Он поддерживал контакт с задержанным через социальную сеть "Одноклассники".



На основе собранных доказательств следователи СБУ уведомили обвиняемого в совершении преступления согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения).



На данный момент российский информатор находится под стражей, и досудебное расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств преступления. Если его вина будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.