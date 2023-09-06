СБУ задержала российского агента, который готовил ракетную атаку на Киев

11:33 17 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 23-летнего жителя Одессы, который помогал российским войскам готовиться к ракетному обстрелу Киева.

Злоумышленник работал на российское главное управление генштаба рф (гру) и передавал врагу разведывательную информацию о расположении украинских военных объектов, а также об электроподстанциях в Киеве.

СБУ задержала злоумышленника "на горячем" во время видеосъемки военной базы ВСУ. Он также установил GPS-координаты базы на электронной карте.

Предатель сотрудничал с российскими спецслужбами за деньги. Он размещал резюме на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ, и таким образом на него вышла ГРУ.

Всю дальнейшую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.