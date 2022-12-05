СБУ задержала псевдоминистра образования в Мелитополе

Следователи СБУ закрыли расследование в отношении псевдоруководителя министерства образования Запорожской области. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Находясь на должности, женщина занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора.
Установлено, что злоумышленница подписывала распоряжения, которыми передавала на баланс министерства внутренних дел россии здания украинских учебных заведений. Среди них - общеобразовательные школы и колледжи.
В дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок.
Задокументировано, что именно она передала подразделениям Росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя.
Также коллаборантка "передала" захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.
Кроме того, враждебная приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к россии. Во время массовых мероприятий лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу кремля.
Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно вовлечь местных педагогов в незаконную деятельность "избирательных комиссий". В случае несогласия - угрожала "визитами" в застенки оккупантов.
По данным следствия, коллаборанткой является бывший директор одного из учебных заведений в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации рф". Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а впоследствии возглавила "министерство".
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили место ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Находясь на должности, женщина занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора.
Установлено, что злоумышленница подписывала распоряжения, которыми передавала на баланс министерства внутренних дел россии здания украинских учебных заведений. Среди них - общеобразовательные школы и колледжи.
В дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок.
Задокументировано, что именно она передала подразделениям Росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя.
Также коллаборантка "передала" захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.
Кроме того, враждебная приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к россии. Во время массовых мероприятий лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу кремля.
Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно вовлечь местных педагогов в незаконную деятельность "избирательных комиссий". В случае несогласия - угрожала "визитами" в застенки оккупантов.
По данным следствия, коллаборанткой является бывший директор одного из учебных заведений в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации рф". Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а впоследствии возглавила "министерство".
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили место ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.
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