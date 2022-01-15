В Киеве и Сумах силамы СБУ задержаны пророссийские агитаторы

11:12 02 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 2 сентября на официальном сайте СБУ появилась информация о деятельности пророссийских интернет-агитаторов. Преступники вели пропагнду в Киеве и Сумах.



"Следствие установило, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети проводил информационно-пропагандистские акции в выгодном для РФ ракурсе. Он распространял информацию с призывами к действиям, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.



Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на возбуждение основ национальной безопасности.



Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.



Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).



В то же время в Сумах СБУ установила интернет-агитатора, который призывал к насильственному изменению конституционного строя.



По данным следствия, мужчина длительное время проживал в России. Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.



"Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи "русского мира" и "русской весны", агитировал за создание так называемой" Новороссии" и подстрекал украинских военнослужащих в антигосударственных насильственных действий", – отмечается в сообщении.



При осмотре компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.



Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч.2 ст.109 УК Украины).



По обоим фактам проводятся следственные действия.