СБУ задержала приспешника врага, планировавшего взрыв в Черкасской области

11:52 03 июля Киев, Украина





Данную информацию подтверждает официальное сообщение СБУ.



В целях выполнения вражеского задания злоумышленник пытался приобрести тротил.



Он также собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставляемой украинскими партнерами.



Более того, задержанный предавал российским оккупантам информацию о местонахождении систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в регионе.



За передачу разведывательных данных ему выплачивали от 100 до 200 долларов на несколько персональных банковских карт.



Агенты СБУ задержали злоумышленника "при попытке налаживания связи" с российским куратором. Многоступенчатая спецоперация СБУ в регионе завершилась арестом подельника российских сил, который собирал информацию о размещении украинских сил обороны и намеревался атаковать железнодорожную инфраструктуру во время перемещения военной техники.Данную информацию подтверждает официальное сообщение СБУ.В целях выполнения вражеского задания злоумышленник пытался приобрести тротил.Он также собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставляемой украинскими партнерами.Более того, задержанный предавал российским оккупантам информацию о местонахождении систем противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины в регионе.За передачу разведывательных данных ему выплачивали от 100 до 200 долларов на несколько персональных банковских карт.Агенты СБУ задержали злоумышленника "при попытке налаживания связи" с российским куратором.



Благодаря этому задержанию, Служба безопасности предотвратила террористический акт против сил обороны и остановила передачу секретной информации врагу.

По данным следствия, приспешником противника является житель Черкасс, ранее осужденный за совершение серьезного преступления.



Фигурант поддерживал связь с оккупантами через анонимный чат, где публиковал фотографии украинских объектов, указывая их местоположение, и делал пометки на электронных картах.



В ходе обыска по месту его жительства был изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с агентом врага, а также банковские карты, на которые переводились деньги из россии.



Сейчас следствие СБУ ознакомило задержанного с обвинениями. Суд принял решение о содержании под стражей без права на залог. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.



