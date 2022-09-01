СБУ задержала преступную группу, которая похищала людей на Львовщине

19:30 30 августа Киев, Украина

СБУ нейтрализовала преступную организацию, которая якобы занималась организацией добровольческих батальонов (добробат) Львовской области, но на самом деле злоумышленники похищали людей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Группировка действовала под видом одного из добровольческих формирований теробороны.



Спецслужба установила факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей.



Злоумышленники также пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций. В случае неуплаты денег они применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.



В состав преступной организации входило не менее шести местных жителей.



Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.



Шестерым злоумышленникам на сегодняшний день сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса.

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