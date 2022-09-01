СБУ задержала преступную группу, которая похищала людей на Львовщине

СБУ нейтрализовала преступную организацию, которая якобы занималась организацией добровольческих батальонов (добробат) Львовской области, но на самом деле злоумышленники похищали людей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Группировка действовала под видом одного из добровольческих формирований теробороны.
Спецслужба установила факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей.
Злоумышленники также пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций. В случае неуплаты денег они применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
В состав преступной организации входило не менее шести местных жителей.
Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.
Шестерым злоумышленникам на сегодняшний день сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса.
Группировка действовала под видом одного из добровольческих формирований теробороны.
Спецслужба установила факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей.
Злоумышленники также пытались заниматься рэкетирством в результате искусственно созданных конфликтных ситуаций. В случае неуплаты денег они применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
В состав преступной организации входило не менее шести местных жителей.
Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего.
Шестерым злоумышленникам на сегодняшний день сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса.
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