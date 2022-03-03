СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в столице

20:13 03 Март Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевизионной башни в Киеве. Он настойчиво агитировал разбомбить башню, чтобы остановить трансляцию украинских телеканалов.

Об этом сообщается в Telegram СБУ. В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян, а вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени (чтобы послушать аудио, докройте до конца страницы).

Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам.
"Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", – заверили в спецслужбе.