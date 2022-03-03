СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в столице

Служба безопасности Украины задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевизионной башни в Киеве. Он настойчиво агитировал разбомбить башню, чтобы остановить трансляцию украинских телеканалов.
Об этом сообщается в Telegram СБУ. В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян, а вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени (чтобы послушать аудио, докройте до конца страницы).
Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам.
Об этом сообщается в Telegram СБУ. В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян, а вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени (чтобы послушать аудио, докройте до конца страницы).
Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам.
Напомним, 1 марта оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр и телевышку.
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