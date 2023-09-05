Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пособника рашистов, который "передал" врагу Херсонский филиал Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Им оказался местный житель, который на период оккупации областного центра согласился возглавить "юридический отдел государственного унитарного предприятия "почта херсон" рф".
На этой "должности" он выполнял задание местного гауляйтера Сальдо по "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта".
В частности, фигурант разработал "документацию" для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО "Укрпочта".
Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы рф к местной системе почтовой связи.
После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако, сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Им оказался местный житель, который на период оккупации областного центра согласился возглавить "юридический отдел государственного унитарного предприятия "почта херсон" рф".
На этой "должности" он выполнял задание местного гауляйтера Сальдо по "русификации" местной дирекции АО "Укрпочта".
В частности, фигурант разработал "документацию" для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО "Укрпочта".
Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы рф к местной системе почтовой связи.
После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако, сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.
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