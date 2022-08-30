СБУ задержала помощника нардепа, который хотел возглавить оккупационную администрацию в случае захвата Черкасской области

16:04 03 августа Киев, Украина

Правоохранители задержали помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером р в случае оккупации Черкасской области.



Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко .

«Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион. После полномасштабного вторжения рф он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно вовлекал в политсилу новых единомышленников”, – отмечает Дехтяренко.

Как предполагает "Украинская правда", речь идет об Александре Замирайле - помощнике народного депутата от бывшей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василии Нимченко .



В частности, мужчина утверждал, что война, развязанная рф в Украине – это гражданский конфликт, отрицал нанесение авиаударов рф по мирным городам и совершение преступлений военными рф и распространял фейки, причастные к ВСУ, а также возмущался обменом военнопленных.



Позже Замирайло пытался скрыться за границу и иммигрировать в США, но спецназовцы его поймали накануне выезда.



Сейчас ему сообщили о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.