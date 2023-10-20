СБУ задержала очередного вражеского пособника в Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского пособника, который после захвата части Харьковской области добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.
На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российскими войсками локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.
Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок россии к отопительному сезону прошлого года. После освобождения Купянска мужчина пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.
На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российскими войсками локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.
Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок россии к отопительному сезону прошлого года. После освобождения Купянска мужчина пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
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