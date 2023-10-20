СБУ задержала очередного вражеского пособника в Харьковской области

12:48 20 октября Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского пособника, который после захвата части Харьковской области добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. 
 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.

На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российскими войсками локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.

Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок россии к отопительному сезону прошлого года. После освобождения Купянска мужчина пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.