СБУ задержала николаевского чиновника, который работал на российскую агентуру

16:48 21 октября Киев, Украина





Начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" организовал агентурную группу, которая активно передавала врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры, а также информацию о дислокации наших войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, он собирал также разведданные о дислокации и маршрутах работы подразделений ВСУ в регионе.

«Другой его задачей было информирование агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались на заседаниях горсовета. Чиновник попытался привлечь двух своих подчиненных и еще двух жителей города, в том числе старшего уполномоченного ОВД», — говорится в заявлении.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины — измена, совершенная в условиях военного положения.



Также установлена личность представителя российской спецслужбы, который координировал деятельность российской ведомства на территории временно оккупированного Херсона.