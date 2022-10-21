СБУ задержала николаевского чиновника, который работал на российскую агентуру

Начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" организовал агентурную группу, которая активно передавала врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры, а также информацию о дислокации наших войск.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, он собирал также разведданные о дислокации и маршрутах работы подразделений ВСУ в регионе.
В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины — измена, совершенная в условиях военного положения.
Также установлена личность представителя российской спецслужбы, который координировал деятельность российской ведомства на территории временно оккупированного Херсона.
Также установлена личность представителя российской спецслужбы, который координировал деятельность российской ведомства на территории временно оккупированного Херсона.
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