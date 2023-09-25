СБУ задержала наркоторговца с кокаином в желудке на границе

Служба безопасности Украины (СБУ) провела задержание наркоторговца на границе Украины, который перевозил большое количество кокаина в своем желудке.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, наркоторговцы использовали специальные капсулы для того, чтобы скрыть наркотики при перевозке через границу, проглатывая их. Такой метод позволял наркокурьерам одновременно перевозить в желудке до полукилограмма кокаина, который, по оценкам СБУ, стоил почти 3,5 миллиона гривен.
Служба также сообщила, что контрабандный маршрут проходил через несколько европейских стран, а наркотики доставлялись в Одессу для последующей продажи. Деятельность этой незаконной группировки позволяла ее членам систематически получать миллионные прибыли.
По данным расследования, организаторами незаконного бизнеса были жительница Сумщины и ее сообщник, который находился в одной из стран Латинской Америки. Мужчина закупал кокаин и затем организовывал его переправку в Украину.
Одесский житель, согласно информации СБУ, принимал контрабандный товар и затем находил наркодилеров для его дальнейшего сбыта. Для перевозки наркотиков через границу они регулярно привлекали наркокурьеров, которые получали свою долю от каждой партии наркотиков. Подобных перевозчиков выбирали из числа лиц, освобождавшихся от военного призыва и имевших возможность свободно пересекать границу.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, наркоторговцы использовали специальные капсулы для того, чтобы скрыть наркотики при перевозке через границу, проглатывая их. Такой метод позволял наркокурьерам одновременно перевозить в желудке до полукилограмма кокаина, который, по оценкам СБУ, стоил почти 3,5 миллиона гривен.
Служба также сообщила, что контрабандный маршрут проходил через несколько европейских стран, а наркотики доставлялись в Одессу для последующей продажи. Деятельность этой незаконной группировки позволяла ее членам систематически получать миллионные прибыли.
По данным расследования, организаторами незаконного бизнеса были жительница Сумщины и ее сообщник, который находился в одной из стран Латинской Америки. Мужчина закупал кокаин и затем организовывал его переправку в Украину.
Одесский житель, согласно информации СБУ, принимал контрабандный товар и затем находил наркодилеров для его дальнейшего сбыта. Для перевозки наркотиков через границу они регулярно привлекали наркокурьеров, которые получали свою долю от каждой партии наркотиков. Подобных перевозчиков выбирали из числа лиц, освобождавшихся от военного призыва и имевших возможность свободно пересекать границу.
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