СБУ задержала на Донетчине диверсантов рф из группировки "Моторолы"

В ходе стабилизационных мероприятий в прифронтовых районах востока Служба безопасности разоблачила двух боевиков так называемой "днр". Их задержали в Покровске Донецкой области, куда они скрыто прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
У мужчин изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований и арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках.
По данным следствия, задержанными оказались двое местных жителей, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством предводителя с позывным "Моторола" они активно участвовали в боевых
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
У мужчин изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований и арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках.
По данным следствия, задержанными оказались двое местных жителей, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством предводителя с позывным "Моторола" они активно участвовали в боевых
действиях против украинских войск вблизи Краматорска.
Также находясь в составе враждебных минометных расчетов, боевики прикрывали отступление из славянских подразделений террориста Стрелкова.
До начала полномасштабного вторжения россияне "опрокинули" обоих мужчин на подконтрольную украинским властям территорию региона. Там
они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих российских кураторов и пытались скрываться среди местных жителей.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: установили местонахождение и задержали мужчин.
Среди прочего у них обнаружены средства связи, используемые ими для коммуникации с представителями оккупационных группировок.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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