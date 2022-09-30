СБУ задержала на Донетчине диверсантов рф из группировки "Моторолы"

11:05 30 сентября Киев, Украина

В ходе стабилизационных мероприятий в прифронтовых районах востока Служба безопасности разоблачила двух боевиков так называемой "днр". Их задержали в Покровске Донецкой области, куда они скрыто прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



У мужчин изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований и арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках.



По данным следствия, задержанными оказались двое местных жителей, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством предводителя с позывным "Моторола" они активно участвовали в боевых

действиях против украинских войск вблизи Краматорска.

Также находясь в составе враждебных минометных расчетов, боевики прикрывали отступление из славянских подразделений террориста Стрелкова.



До начала полномасштабного вторжения россияне "опрокинули" обоих мужчин на подконтрольную украинским властям территорию региона. Там

они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих российских кураторов и пытались скрываться среди местных жителей.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: установили местонахождение и задержали мужчин.



Среди прочего у них обнаружены средства связи, используемые ими для коммуникации с представителями оккупационных группировок.



В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.