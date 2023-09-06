СБУ задержала мошенницу, которая обманула более 500 семей бойцов ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мошенницу, которая, притворяясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выманивала деньги из их семей.
/>Мошенница создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои "детективные услуги" и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших.
За сумму до 7 тыс. грн за одного военного мошенница обещала его родным отыскать украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения суммы она "обрывала" коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.
Таким образом мошенница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.
Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.
Служба безопасности Украины предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лиц и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.
/>Мошенница создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои "детективные услуги" и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших.
За сумму до 7 тыс. грн за одного военного мошенница обещала его родным отыскать украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения суммы она "обрывала" коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.
Таким образом мошенница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.
Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.
Служба безопасности Украины предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лиц и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.
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