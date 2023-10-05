СБУ задержала лидера криминальной группировки в Винницкой области

СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовала мощную преступную группировку, терроризировавшую жителей Винницкой области.
В результате спецоперации задержан лидер банды – так называемый «смотрящий» по области, известный криминальный авторитет по прозвищу «Комар».
Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный «уголовный авторитет», оказывающий влияние в криминальной среде.
По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и «выбивали» из них деньги за несуществующие долги.
Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный «уголовный авторитет», оказывающий влияние в криминальной среде.
По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и «выбивали» из них деньги за несуществующие долги.
Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.
Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за «мирное» разрешение споров.
В случае отказа платить дань – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также
уничтожением частного имущества.
Задокументировано, как лидер банды «Комар» и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.
Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:
▪️ огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
▪️ «долговые» расписки от потерпевших и черновые записи с «учетом» уплаченных денег;
▪️ большие суммы наличных, полученные преступным путем;
▪️ мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.
В настоящее время лидер банды и ее активные участники сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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