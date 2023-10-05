СБУ задержала лидера криминальной группировки в Винницкой области

12:14 05 октября Киев, Украина

СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовала мощную преступную группировку, терроризировавшую жителей Винницкой области.

В результате спецоперации задержан лидер банды – так называемый «смотрящий» по области, известный криминальный авторитет по прозвищу «Комар».



Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них – подсанкционный «уголовный авторитет», оказывающий влияние в криминальной среде.



По данным следствия, злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и «выбивали» из них деньги за несуществующие долги.

Бандиты действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.

Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за «мирное» разрешение споров.



В случае отказа платить дань – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также

уничтожением частного имущества.

Задокументировано, как лидер банды «Комар» и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов.



Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

▪️ огнестрельное, травматическое и холодное оружие;

▪️ «долговые» расписки от потерпевших и черновые записи с «учетом» уплаченных денег;

▪️ большие суммы наличных, полученные преступным путем;

▪️ мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.



В настоящее время лидер банды и ее активные участники сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей.



Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.