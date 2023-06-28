СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску

14:58 28 июня Киев, Украина





Об этом было объявлено Председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком. Специалисты контрразведки СБУ были на "горячем следе" и смогли задержать агента российских спецслужб, который осуществлял коррекцию ракетного удара на кафе, расположенное в центре Краматорска 27 июня.Об этом было объявлено Председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

"Агент из россии будет привлечен к ответственности перед украинским судом. Это задержание также является сигналом для всех остальных корректировщиков и предателей, которые служат врагу. Запомните: наказание неизбежно! Подобным образом организаторы военных преступлений, представители путинского режима, обязательно будут отвечать перед международным трибуналом. Мы постоянно работаем над юридическими аспектами и собираем доказательства для международных судов. Вместе с нашими коллегами из Сил обороны, сотрудники СБУ ежедневно предпринимают максимальные усилия, чтобы отомстить врагу за все страдания, которые россия причинила нашей земле. Мы будем продолжать бороться до окончательной победы!" - заявил Василий Малюк, Председатель СБУ.

Следствие установило, что задержанный корректировщик является "расконсервированным" агентом главного управления генштаба российских вооруженных сил (известного как ГРУ). В ходе своей миссии 27 июня ему было поручено проверить, работает ли указанное кафе и зафиксировать наличие посетителей.



Для выполнения этого вражеского задания агент ГРУ сделал скрытую видеозапись заведения и припаркованных рядом автомобилей. Затем он передал полученный файл российской военной разведке.



Получив эту информацию, российские захватчики осуществили ракетный удар по кафе, где присутствовали мирные жители.



По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.



Ранее этого человека удалось вербовать российским ГРУ удаленно, а во время полномасштабного вторжения его "активировали" и поручили собирать разведывательные данные о базах и передвижениях Сил обороны в Славянске и Краматорске.



Также он должен был передавать информацию о местонахождении важной местной инфраструктуры и мест, где скопления гражданского населения.



На данный момент предпринимаются все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.