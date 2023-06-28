СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по Краматорску

Специалисты контрразведки СБУ были на "горячем следе" и смогли задержать агента российских спецслужб, который осуществлял коррекцию ракетного удара на кафе, расположенное в центре Краматорска 27 июня.
Об этом было объявлено Председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.
Об этом было объявлено Председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.
Следствие установило, что задержанный корректировщик является "расконсервированным" агентом главного управления генштаба российских вооруженных сил (известного как ГРУ). В ходе своей миссии 27 июня ему было поручено проверить, работает ли указанное кафе и зафиксировать наличие посетителей.
Для выполнения этого вражеского задания агент ГРУ сделал скрытую видеозапись заведения и припаркованных рядом автомобилей. Затем он передал полученный файл российской военной разведке.
Получив эту информацию, российские захватчики осуществили ракетный удар по кафе, где присутствовали мирные жители.
По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.
Ранее этого человека удалось вербовать российским ГРУ удаленно, а во время полномасштабного вторжения его "активировали" и поручили собирать разведывательные данные о базах и передвижениях Сил обороны в Славянске и Краматорске.
Также он должен был передавать информацию о местонахождении важной местной инфраструктуры и мест, где скопления гражданского населения.
На данный момент предпринимаются все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.
Для выполнения этого вражеского задания агент ГРУ сделал скрытую видеозапись заведения и припаркованных рядом автомобилей. Затем он передал полученный файл российской военной разведке.
Получив эту информацию, российские захватчики осуществили ракетный удар по кафе, где присутствовали мирные жители.
По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.
Ранее этого человека удалось вербовать российским ГРУ удаленно, а во время полномасштабного вторжения его "активировали" и поручили собирать разведывательные данные о базах и передвижениях Сил обороны в Славянске и Краматорске.
Также он должен был передавать информацию о местонахождении важной местной инфраструктуры и мест, где скопления гражданского населения.
На данный момент предпринимаются все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.
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