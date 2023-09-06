СБУ задержала корректировщицу воздушных атак по Харькову

11:18 05 сентября Киев, Украина





Чтобы скорректировать вражескую атаку россии, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.



Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в москву еще до начала полномасштабного вторжения россии.



После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критическую инфраструктуру в городе.



Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.



Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них «селфи», затем отправляла фото в фсб и после этого сразу удаляла СБУ задержала еще одну российскую информаторшу , корректировавшую российские воздушные атаки по Харькову. Именно по ее координатам летом 2022 года захватчики нанесли ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.Чтобы скорректировать вражескую атаку россии, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору.Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в москву еще до начала полномасштабного вторжения россии.После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критическую инфраструктуру в городе.Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны.Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них «селфи», затем отправляла фото в фсб и после этого сразу удаляла

снимки с телефона.

Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство россии.



Однако ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.