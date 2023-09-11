СБУ задержала контрактника Нацгвардии, агента фсб, готовившего атаки по Киеву

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одного агента фсб рф в Киеве. Этот агент занимался подготовкой возможных новых воздушных атак россии по объектам критической инфраструктуры столицы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины.
Задержанный является контрактником одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которого фсб завербовала в январе текущего года. Для привлечения его к сотрудничеству с российской спецслужбой, фсб использовала своего резидента, бывшего военнослужащего Национальной гвардии, который после увольнения по состоянию здоровья переехал за границу и начал работать на фсб.
Резидент, находясь за пределами Украины, давал указания своему агенту в Киеве, включая задачу сбора геолокаций тепловых электростанций в столице. Также фсб интересовали сведения о техническом состоянии энергетических объектов и уровне их защиты со стороны Сил обороны Украины.
Российский агент передавал всю собранную информацию резиденту с использованием мессенджера в виде фотографий с описанием систем охраны. За каждое успешно выполненное задание оба фигуранта получали вознаграждение от 100 до 1 тысячи долларов США от своего "куратора" из фсб, в зависимости от сложности задачи и важности полученной информации.
Сведения о деятельности агентов были направлены оккупантам, вероятно, с целью подготовки новых воздушных ударов по Киеву в период холодов.
Задержание российского агента произошло в результате многоэтапной спецоперации СБУ, когда он выполнял задание для российских спецслужб. При обыске на его месте жительства в Киеве была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу россии.
Оба фигуранта были проинформированы о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с государственной изменой в условиях военного положения, и подверглись задержанию. Агенту фсб грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины.
Задержанный является контрактником одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которого фсб завербовала в январе текущего года. Для привлечения его к сотрудничеству с российской спецслужбой, фсб использовала своего резидента, бывшего военнослужащего Национальной гвардии, который после увольнения по состоянию здоровья переехал за границу и начал работать на фсб.
Резидент, находясь за пределами Украины, давал указания своему агенту в Киеве, включая задачу сбора геолокаций тепловых электростанций в столице. Также фсб интересовали сведения о техническом состоянии энергетических объектов и уровне их защиты со стороны Сил обороны Украины.
Российский агент передавал всю собранную информацию резиденту с использованием мессенджера в виде фотографий с описанием систем охраны. За каждое успешно выполненное задание оба фигуранта получали вознаграждение от 100 до 1 тысячи долларов США от своего "куратора" из фсб, в зависимости от сложности задачи и важности полученной информации.
Сведения о деятельности агентов были направлены оккупантам, вероятно, с целью подготовки новых воздушных ударов по Киеву в период холодов.
Задержание российского агента произошло в результате многоэтапной спецоперации СБУ, когда он выполнял задание для российских спецслужб. При обыске на его месте жительства в Киеве была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу россии.
Оба фигуранта были проинформированы о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с государственной изменой в условиях военного положения, и подверглись задержанию. Агенту фсб грозит пожизненное лишение свободы.
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